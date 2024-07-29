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واحد أهلاوي والثاني زملكاوي.. توأم يطلب من إمام عاشور قميصه في لقاء الأهلي (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

طلب توأم من لاعب الأهلي، إمام عاشور، قميصه في مباراة المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا بطريقة خاصة.

ورفع التوأم لافتة في مدرجات الأهلي: "أحنا التوأم مازن ومعاذ، واحد أهلاوي وواحد زملكاوي، بنحبك يا إمام عاشور، وأنت في القلب وعاوزين منك تي شيرت هدية".

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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