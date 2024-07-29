واحد أهلاوي والثاني زملكاوي.. توأم يطلب من إمام عاشور قميصه في لقاء الأهلي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

طلب توأم من لاعب الأهلي، إمام عاشور، قميصه في مباراة المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا بطريقة خاصة.

ورفع التوأم لافتة في مدرجات الأهلي: "أحنا التوأم مازن ومعاذ، واحد أهلاوي وواحد زملكاوي، بنحبك يا إمام عاشور، وأنت في القلب وعاوزين منك تي شيرت هدية".

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز.

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