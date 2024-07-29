"حامل في الشهر السابع".. ندى حافظ تكشف مفاجأة بشأن مشاركتها في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضحت لاعبة سلاح الشيش المصرية، ندى حافظ، إنها شاركت في أولمبياد باريس 2024 وهي تحمل طفلا في بطنها بالشهر السابع.

ونشرت ندى حافظ عبر إنستجرام: "حامل أولمبي في الشهر السابع، ما بدا لكم كلاعبين على المنصة في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا".

وأضافت: "لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق ولكنه يستحق ذلك".

وتابع: "أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يملأ كياني لأنني أمنت مكاني بدور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد".

وأتمت: "كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدا مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة ولكن هذه المرة كنت أحمل بطل أولمبي صغير".

الجدير بالذكر أن ندى ودعت منافسات سلاح الشيش من دور الـ 16 بعدما أقصت المصنفة السابعة في دور 32.

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