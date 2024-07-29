شكرا لقرائتكم خبر عن بطل سلاح من يومه.. شاهد محمد السيد صاحب برونزية الأولمبياد وهو طفل والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 علي صورة لمحمد السيد بطل السلاح والحاصل علي الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، وهو طفل ويحمل السلاح.

وتوج محمد السيد لاعب منتخب السلاح بالميدالية البرونزية امس في أولمبياد باريس.

واستطاع البطل المصري صاحب الميدالية الأولمبية محمد السيد، والذى حصد، أمس الأحد، أول ميدالية برونزية لمصر في أولمبياد باريس 2024، في سلاح سيف المبارزة، أن يحقق حلم الميدالية الأولمبية، حيث نشر السيد قبل شهرين صورة له من أمام برج إيفل، وعلق عليها: "أستطيع أن أرى الحلم يقترب"، وهو ما حدث بالفعل، ليدخل محمد التاريخ من أوسع أبوابه.

وضمن منافسات البعثة المصرية في الأولمبياد، يخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة الغد في تمام الرابعة عصرا، واقترب المنتخب من التأهل إلى ربع نهائى بأولمبياد باريس، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

ويكفى منتخب مصر الأولمبى التعادل أمام إسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من إسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة.

ويمتلك منتخب مصر الأولمبى في رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط.