شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يسجل هدف المقاولون العرب الثانى فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد عنتر لاعب المقاولون العرب هدف فريقه الثانى فى شباك الزمالك لتصبح النتيجة 2 - 0 فى الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر من دوري نايل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع : أسامة النجار - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا، خط الهجوم : محمد سالم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.