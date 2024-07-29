شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. سيف الجزيرى يقلص الفارق مع المقاولون وتصبح النتيجة 2 - 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 60 دقيقة من عمر مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة من دوري نايل، وقلص الزمالك الفارق مع ذئاب الجبل لتصبح النتيجة 2 - 1.

كثف الزمالك الضغط على المقاولون العرب فى بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم، وأهدر لاعبو الفارس الأبيض أكثر من فرصة أبرزها فرصة إيشو التى سددها أعلى المرمى، وسط تأمين مكثف من دفاع ذئاب الجبل.

وفى الدقيقة 29 نجح محمد سالم فى مباغتة دفاع الزمالك وسجل هدف التقدم للمقاولون، وفى الدقيقة 53 سجل محمد عنتر هدف المقاولون الثانى.

وفى الدقيقة 62 سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للزمالك ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 - 1.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع : أسامة النجار - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا، خط الهجوم : محمد سالم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.