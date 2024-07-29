شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: نستهدف حصد 7 إلى 11 ميدالية فى باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف إدريس في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن نحصد من 7 إلى 11 ميدالية في بطولة أولمبياد باريس 2024.

وتابع ياسر إدريس: لدينا هدف بتحقيق ميداليات كثيرة في هذه البطولة، ونشكر جميع اللاعبين على الدعم المعنوي الذي نراه لجميع اللاعبين المشاركين في بطولة أولمبياد باريس 2024.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن فريق كرة اليد وكرة القدم قادرون على الوصول إلى الدور المقبل وتحقيق ميداليات ذهبية وبرونزية.

وأردف: نمتلك لاعبين صغار مشاركين في بطولة أولمبياد باريس 2024، فنحن أصغر معدل أعمار في هذه البطولة، ونسعى لحصد العديد من الميداليات في الألعاب المتبقية.

ووجه رئيس البعثة المصرية، الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مساهمته في حل جميع المشكلات التي واجهت البعثة خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك مشكلات تتعلق بالطعام والشراب ولكن تم حلها بجهود وزير الرياضة.