شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من الزمالك لتسجيل هدف التقدم على المقاولون بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة من دوري نايل، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع : أسامة النجار - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا، خط الهجوم : محمد سالم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.