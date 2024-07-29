شكرا لقرائتكم خبر عن ندى حافظ لاعبة السلاح تكشف عن خوضها الأولمبياد وهى "حامل" بالشهر السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ندى حافظ، لاعبة السلاح في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أنها شاركت في المنافسات حاملةً جنينًا بين أحشائها.

وكشفت لاعبة السلاح عن خوضها منافسات سلاح السابر، التي ودّعتها، الإثنين، من دور الـ 16، وهي حُبْلى في الشهر السابع.

وكتبت اللاعبة عبر حسابها في إنستجرام: ما بدا لكم أنهما لاعبان على المنصة، في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أنا، ومنافسي، وطفلي الصغير الذي لم يأتِ بعد إلى عالمنا.

وأضافت: لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق، ولكنه يستحق ذلك.

وأردفت: أكتب هذا المنشور لأقول إنَّ الفخر يملأ كياني لأنني أمَّنت مكاني في دور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد.

واختتمت منشورها بالقول: كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدًا مختلفة. أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كنت أحمل بطلًا أولمبيًا صغيرًا.

وكانت ندى فجّرت مفاجأة بالفوز على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي، المصنفة السابعة عالميًا، 15ـ13 في دور الـ 32، قبل وداع الدورة على يد الكورية هايونج جيون بالخسارة 7ـ15.

