شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو فى الدورى.. عودة ماييلى وتوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد حرس الحدود في الجولة الـ32 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويغيب عن بيراميدز في مواجهة فاركو كل من: المغربي محمد الشيبي لتلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة الأهلي، فيما عاد للقائمة أحمد توفيق وفيستون ماييلي بعد الغياب عن لقاء الزمالك للإيقاف.