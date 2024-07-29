شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حدادا على روح محمود صالح قبل مباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

وقف لاعبو الأهلي وسيراميكا دقيقة حدادا على روح الراحل محمود صالح نجم الأهلي السابق وابن عم محمد معروف حكم اللقاء، قبل المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

الهجوم: احمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.

لعب الأهلي مع سيراميكا سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.