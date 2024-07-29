شكرا لقرائتكم خبر عن 65 دقيقة.. إمام عاشور يعيد التقدم للأهلي على سيراميكا 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

عاد الأهلي للتقدم على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، بعد مرور 65 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهدد وسام أبو علي مرمى سيراميكا في الدقيقة 5 بعدما ضغط على محمد بسام لقطع الكرة وبالفعل وصلت قدمه ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليها وخرجت إلى ركلة مرمى، وسدد إمام عاشور تصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 8 ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد رامي ربيعة تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بسام.

وسدد أفة تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ولكن أمسك بها محمد بسام، ولم يستغل رضا سليم تمريرة أفشة في الدقيقة 27 وسدد الكرة بطريقة سيئة، وتوقف اللعب في الدقيقة 34 لعلاج إمام عاشور بعدما ارتطمت الكرة في رأسه من تصويبة محمد بسام.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 38 من هجمة منظمة للفريق الأحمر، داخل منطقة جزاء سيراميكا وسددها تصويبة أرضية على يمين محمد بسام، وصوب إمام تسديدة في الدقيقة 51 ولكن لم يلحقها وسام ومرت إلى ركلة مرمى، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

سجل أحمد قندوسي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة رائعة من صديق أوجولا في قلب دفاع الأهلي وأودعها على يسار محمد الشناوي.

واحتسب محمد معروف ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 57 نتيجة عرقلة وسام أبو علي من قبل سعد سمير، قبل أن تستدعي غرفة الفار الحكم لمراجعة اللعبة ويؤكد معروف على قراره باحتساب ركلة جزاء، قبل ان يعترض لاعبي سيراميكا ورفضوا استكمال اللقاء قبل أن يتراجعوا عن قرارهم.

وأحرز إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد سدد الكرة على يمين محمد بسان.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

الهجوم: احمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.

لعب الأهلي مع سيراميكا سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.