شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتأهل إلى دور الـ16 بأولمبياد باريس 2024 فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

نجح عمر عصر في التأهل إلى دور الـ16 لأوليمبياد باريس 2024 في تنس الطاولة بعد الفوز على بطل الإكوادور البيرتو مينو 4-0.

جدير بالذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

وكان عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة قد نجح فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى.