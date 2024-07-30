شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراتى اليوم الإثنين 29 – 7 – 2024 فى الدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأهلي من حصد اللقب بعد الفوز على سيراميكا برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع المنتخبين اليوم الإثنين، ضمن اللقاءات المؤجلة الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

سجل كل من عمر كمال وإمام عاشور "هدف" ووسام أبو علي "هدفين" لصالح الأهلي، وتكفل أحمد القندوسي بتسجيل هدف سيراميكا.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

وأحيا فريق المقاولون العرب حلم البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عقب الفوز المثير على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع المنتخبين اليوم الاثنين، ضمن اللقاءات المؤجلة الجولة التاسعة عشرة في الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

تقدم المقاولون في الدقيقة 30 بعد خطأ فادح من أحمد رفاعي مدافع الزمالك في اعادة الكرة إلى الحارس استغله محمد سالم ونجح في استخلاص الكرة ومراوغة الحارس محمود الشناوي ثم وضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وعزز ذئاب الجبل من تقدمهم في الدقيقة 53 بعد انطلاقة عن طريق محمد عنتر من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص الزمالك النتيجة في الدقيقة 62 من تسديدة أرضية عن طريق محمد أشرف روقا من خارج منطقة الجزاء أكملها سيف الدين الجزيري بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 87 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.