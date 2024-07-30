شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراتا اليوم الإثنين 29 – 7 – 2024، في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث اقترب الأهلي من حصد اللقب بعد الفوز على سيراميكا برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع الفريقين، ضمن اللقاءات المؤجلة الجولة التاسعة عشرة في الدوري المصري الممتاز "دورى نايل"، وسجل كل من عمر كمال وإمام عاشور "هدف" ووسام أبو علي هدفين" لصالح الأهلي، وتكفل أحمد القندوسي بتسجيل هدف سيراميكا.

وفي المباراة الثانية، أحيا فريق المقاولون العرب حلم البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عقب الفوز المثير على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذى جمع الفريقين، ضمن اللقاءات المؤجلة الجولة التاسعة عشرة في الدوري المصري الممتاز "دورى نايل"، وسجل للمقاولون محمد سالم ومحمد عنتر، فيما للزمالك سيف الجزيري.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الاثنين كالتالي:

1.وسام أبو علي - 14 هدفا

2.فيستون ماييلي - 14 هدفا

3.حسام أشرف - 12 هدفا

4.مابولولو - 11 هدفا

5.ياو أنور - 11 هدفا

6.صديق أوجولا - 11 هدفا

7.محمد سالم - 10 أهداف

8.حسام حسن - 10 أهداف

9.مصطفى زيكو - 10 أهداف

10.أحمد سيد زيزو - 9 أهداف