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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: المقاولون يهزم الزمالك 2 - 1 ويتمسك بأمل الاستمرار فى الدورى.

المقاولون يهزم الزمالك 2 - 1 ويتمسك بأمل الاستمرار فى الدورى.. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد عثمان أحمد عثمان.

الأهلي يهزم سيراميكا برباعية وينفرد بقمة الدوري في ليلة تألق وسام أبو على

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة.

منتخب اليد يخسر أمام الدنمارك 30-27 فى أولمبياد باريس 2024

خسر منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27 ، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

5 لاعبين مرشحين للانضمام للمنتخب الأول بعد أولمبياد باريس

تشهد مباريات المنتخب الأولمبى المقام حاليا بأولمبياد باريس حالة من التوهج لعدد من اللاعبين الذى وضعهم حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى تحت الميكروسكوب.

زيزو مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا

يواصل أحمد سيد زيزو المشاركة أساسيا في تشكيل المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس، خاصة بعدما عقد ميكالى جلسة معه.



البعثة المصرية تحتفل ببرونزية محمد السيد داخل القرية الأولمبية فى باريس

احتفلت البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية ببرونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل .

شاهد اليو ديانج يغادر القاهرة متوجها إلى تركيا لبدء رحلته مع الخلود السعودي

غادر المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلي، القاهرة برفقة وكيل أعماله متوجها لتركيا لبدء رحلة إعارة لنادى الخلود السعودى الذي يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد هناك وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.