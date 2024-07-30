الأهلى: وسام أبو على هداف الدورى.. 16 مباراة = 19 مساهمة تهديفية

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احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بالفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، بعد وصوله للمساهمة التهديفية رقم 19 خلال 16 مشاركة، بعدما تألق بشدة في مباراة سيراميكا وسجل هدفين وصنع آخرين، وحصل على جائزة رجل المباراة للقاء الثالث على التوالي عن جدارة واستحقاق.

وقال صفحة الأهلي الرسمية: "وسام أبو علي.. هداف الدوري.. 16 مباراة.. 19 مساهمة تهديفية.. 14 هدفا.. 5 تمريرات حاسمة".



وسام

وحقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 72 في صدارة الدوري لينفرد بالقمة التي كان يتقاسمها مع بيراميدز، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة.

هدد وسام أبو علي مرمى سيراميكا في الدقيقة 5 بعدما ضغط على محمد بسام لقطع الكرة وبالفعل وصلت قدمه ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليها وخرجت إلى ركلة مرمى، وسدد إمام عاشور تصويبة بعيدة المدى في الدقيقة 8 ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد رامي ربيعة تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بسام.

وسدد أفة تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ولكن أمسك بها محمد بسام، ولم يستغل رضا سليم تمريرة أفشة في الدقيقة 27 وسدد الكرة بطريقة سيئة، وتوقف اللعب في الدقيقة 34 لعلاج إمام عاشور بعدما ارتطمت الكرة في رأسه من تصويبة محمد بسام.

وأحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 38 من هجمة منظمة للفريق الأحمر، داخل منطقة جزاء سيراميكا وسددها تصويبة أرضية على يمين محمد بسام، وصوب إمام تسديدة في الدقيقة 51 ولكن لم يلحقها وسام ومرت إلى ركلة مرمى، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

سجل أحمد قندوسي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة رائعة من صديق أوجولا في قلب دفاع الأهلي وأودعها على يسار محمد الشناوي.

واحتسب محمد معروف ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 57 نتيجة عرقلة وسام أبو علي من قبل سعد سمير، قبل أن تستدعي غرفة الفار الحكم لمراجعة اللعبة ويؤكد معروف على قراره باحتساب ركلة جزاء، قبل أن يعترض لاعبو سيراميكا ورفضوا استكمال اللقاء قبل أن يتراجعوا عن قرارهم.

وأحرز إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد سدد الكرة على يمين محمد بسام، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 71 بنزول حسين الشحات وكريم نيدفيد بدلا من رضا سليم وأفشة.

ضغط لاعبو سيراميكا لإدراك هدف التعادل في مرمى الأهلي في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة، فيما حاول لاعبي الأهلي استغلال المساحات في ظهر دفاع سيراميكا وهددوا مرمى بسام في أكثر من مناسبة، وأجرى الأهلي تغييره الثالث بنزول عمر كمال بدلا من إمام عاشور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 95، وسجل منها وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي والثاني لفريقه، قبل أن يسجل عمر كمال الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 97 بعد تمريرة رائعة من وسام أبو علي، وانته اللقاء بفوز الأهلي 4 / 1.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام

الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - چون ايبوكا.