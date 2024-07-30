شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم الزمالك 2 - 1 ويتمسك بأمل الاستمرار فى الدورى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة من دوري نايل، ليتمسك ذئاب الجبل بأمل الاستمرار فى الدورى الممتاز.

بهذا الفوز المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.

فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

جاءت أهداف المباراة فى الدقيقة 29 نجح محمد سالم فى مباغتة دفاع الزمالك وسجل هدف التقدم للمقاولون، وفى الدقيقة 53 سجل محمد عنتر هدف المقاولون الثانى.

وفى الدقيقة 62 سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للزمالك ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 - 1.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع : أسامة النجار - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا، خط الهجوم : محمد سالم.



الزمالك والمقاولون العرب (1)



الزمالك والمقاولون العرب (2)



الزمالك والمقاولون العرب (3)



الزمالك والمقاولون العرب (4)



الزمالك والمقاولون العرب (5)



شيف الجزيري



شيكابالا



عمر جابر



عنتر



فرحه عنتر بالهدف



محمد عنتر