شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلي يهزم سيراميكا برباعية وينفرد بقمة الدوري في ليلة تألق وسام أبو على.

الأهلي يهزم سيراميكا برباعية وينفرد بقمة الدوري في ليلة تألق وسام أبو على

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة.

المقاولون يهزم الزمالك 2 - 1 ويتمسك بأمل الاستمرار فى الدورى.. فيديو حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد عثمان أحمد عثمان.

منتخب اليد يخسر أمام الدنمارك 30-27 فى أولمبياد باريس 2024

خسر منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27 ، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

5 لاعبين مرشحين للانضمام للمنتخب الأول بعد أولمبياد باريس

تشهد مباريات المنتخب الأولمبى المقام حاليا بأولمبياد باريس حالة من التوهج لعدد من اللاعبين الذى وضعهم حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى تحت الميكروسكوب.

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ"32" لمسابقة الدوري المصري

تنطلق غداً الثلاثاء، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، بـ 3 مواجهات لن تخلو من المتعة والإثارة.

زيزو مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا

يواصل أحمد سيد زيزو المشاركة أساسيا في تشكيل المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس، خاصة بعدما عقد ميكالى جلسة معه.



البعثة المصرية تحتفل ببرونزية محمد السيد داخل القرية الأولمبية فى باريس

احتفلت البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية ببرونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل .

شاهد اليو ديانج يغادر القاهرة متوجها إلى تركيا لبدء رحلته مع الخلود السعودي

غادر المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلي، القاهرة برفقة وكيل أعماله متوجها لتركيا لبدء رحلة إعارة لنادى الخلود السعودى الذي يقيم معسكر إعداد للموسم الجديد هناك وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.



علاء نبيل يعلن عن مشروع جديد لتطوير الكرة المصرية

أشار علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود مشروع جديد قادم لتطوير الكرة المصرية بمساندة الدولة المصرية.



تنبأ بميدالية الأولمبياد.. محمد السيد قبل شهرين: أستطيع أن أرى الحلم يقترب

استطاع البطل المصري صاحب الميدالية الأولمبية محمد السيد، والذى حصد، أمس الأحد، أول ميدالية برونزية لمصر في أولمبياد باريس 2024، في سلاح سيف المبارزة.