شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة تلتقى وزير الشباب والرياضة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

التقى دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيسة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، بعد مباراة عمر عصر، في وجود دكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، وعلاء يوسف سفير مصر بفرنسا.

ونجح عمر عصر في التأهل إلى دور الـ 16 لأاوليمبياد باريس 2024 في تنس الطاولة بعد الفوز على بطل الإكوادور البيرتو مينو 4-0.

جدير بالذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

وكان عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة قد نجح فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى.