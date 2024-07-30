شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ضد الزمالك.. موعد مباراة الأبيض المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المقاولون ضد الزمالك

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد عثمان أحمد عثمان، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة من دوري نايل، ليتمسك ذئاب الجبل بأمل الاستمرار فى الدورى الممتاز.

ترتيب المقاولون

بهذا الفوز المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.

ترتيب الزمالك

يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

أهداف المقاولون والزمالك

جاءت أهداف المباراة فى الدقيقة 29 نجح محمد سالم فى مباغتة دفاع الزمالك وسجل هدف التقدم للمقاولون، وفى الدقيقة 53 سجل محمد عنتر هدف المقاولون الثانى.

وفى الدقيقة 62 سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للزمالك ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2 - 1.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى.