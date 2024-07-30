شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: خسرنا من المقاولون لغياب الروح.. والأهم إراحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه قدم شوطا من أفضل أشواطه منذ قدومه لتولي المسؤولية، لكن دون تسجيل أهداف، كما أن فريقه أهدى المقاولون العرب هدف التقدم.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلاً: "الزمالك لم يكن يستحق التقدم في الشوط الأول، والأمور تغيرت في الشوط الثاني".

وتابع جوميز: "من أجل أن تكون لاعباً في الزمالك عليك أن تمتلك جودة كبيرة كلاعب بالإضافة امتلاكك روح كبيرة، والجودة وحدها غير كافية وهذه مسؤوليتي وعلينا إعادة ترتيب الأمور".

واستطرد: "من الممكن أن نفوز أو نخسر ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا، والنتيجة غير عادلة ولكننا خسرنا لأننا لم نلعب بروح قوية في الملعب".

وأردف: "إذا شعرت بالخوف يجب ألا أكون هنا، وأعلم جيداً حب جماهير الزمالك لناديها، والجمهور يفهم في الكرة ويعلم لماذا أقوم بمثل هذه الأمور خلال الفترة الحالية من تدوير في التشكيل، لأنه يجب منح اللاعبين راحة، وبالنسبة لي فأنا لا أخشى من المسؤولية وأنام بارتياح بعد انتهاء عملي".

وقال جوميز: "لم أخض مباراة اليوم بنفس تشكيل لقاء بيراميدز لأن اللاعبين غير قادرين، وليس من المنطقي أن نخوض مباراة كل أسبوعين ثم نخوض 3 مباريات في الأسبوع، ولا يجب أن نجهد اللاعبين، خاصة أن الفريق سيخوض أول مباراة في الكونفدرالية بعد شهر ونصف".

وواصل: "صنعنا فرصاً جيدة في الشوط الأول، وإذا كنا سجلنا أهدافاً لكان الحديث سيختلف تمام، والجميع يريد المكسب، ولكن الأهم أن يكون الفريق جاهزاً لخوض أول مباراة في الموسم الجديد".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً: "أريد الفوز في جميع المباريات كمدرب للزمالك، ولكن الأهم هو إراحة اللاعبين استعداداً للموسم الجديد، وفي الشوط الثاني كنا نفتقد للروح بشكل جماعي، وإذا كانت هناك روح لدى الفريق لاختلفت الأمور".