الأهلي يكتسح سيراميكا والزمالك يسقط أمام المقاولون في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا كبير على فريق سيراميكا كليوباترا، فيما خسر الزمالك أمام المقاولون العرب، وذلك في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وسيراميكا

نجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري .

تقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم وتسكن الشباك.

وتعادل لسيراميكا لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمرير صديق إيجولا في الدقيقة 50.

ونجح إمام عاشور في إحراز الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء نجح في تنفيذها بالدقيقة 64، بعد أن حصل عليها وسام أبو علي بعد تعرضه لعرقلة من سعد سمير.

وأثارت ركلة الجزاء جدلًا واسعًا داخل الملعب بعد رجوع الحكم محمود معروف لتقنية الـvar، قبل احتسابها، ليلوح فريق سيراميكا بالانسحاب قبل العودة للقاء مرة أخرى.

وعاد وسام أبو علي ليسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 97.

وبعد دقيقة واحدة، وضعت تمريرة وسام أبوعلي، البديل عمر كمال منفردًا أمام مرمى سيراميكا ليسجل الهدف الرابع للأهلي.

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وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 3، وتلقى هزيمتين.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري المصري، وفي جعبته 44 نقطة جمعها من 31 مواجهة، حقق الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء.

الزمالك والمقاولون

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، سقط الزمالك، في فخ الهزيمة أمام فريق المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري.

تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم في الدقيقة 30، بعد خطأ من أحمد رفاعي في استرجاع الكرة لمحمود الشناوي استغلها محمد سالم وراوغ حارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك.

وأضاف محمد عنتر الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 53، من تصويبة أرضية متقنة سكنت يمين مرمى محمود الشناوي.

ونجح الزمالك في تقليص الفارق في الدقيقة 62 عن طريق سيد الدين الجزيري الذي تابع تسديدة محمد أشرف روقا ووضعها داخل الشباك.

وبهذه النتيجة، الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب بالمركز السابع عشر، وفي رصيده 24 نقطة.

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