ولي العهد يبارك اكتمال ملف استضافة مونديال 2034

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات.

وسلمت السعودية أمس ملف الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم لعام 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في العاصمة الفرنسية باريس.

وسلم الملف وفد رسمي برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم والاهتمام لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي جعل من المملكة موطنا ثابتا لعدد من الأحداث الرياضية العالمية، في ظل القفزات النوعية والمتميزة التي تشهدها هذه البلاد وقال «نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة في دولة واحدة».

وأضاف «الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف ترشح المملكة لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، يجسد حرصه على المضي قدما نحو صناعة مستقبل الرياضة في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء جيل رياضي متميز وقادر على المشاركة، وتمثيل الوطن خير تمثيل في كبرى المحافل الرياضية القارية والدولية؛ لتواصل بلادنا ريادتها على مختلف المستويات وجميع المجالات، ولنثبت للعالم أجمع ما تمتلكه بلادنا من طاقات شابة قادرة على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية».

يذكر أن مراسم تسليم ملف الترشح تم من خلال حفل رسمي أقامه «فيفا» في العاصمة الفرنسية باريس عبر وفد رسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وياسر المسحل، وطفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد لكرة القدم.

وجاء اختيار الطفلين للمشاركة في تسليم ملف الترشح، كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسيدا لطموح الجيل السعودي الشاب لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداء بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر من العام الماضي 2023م، مرورا بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، واتباعا بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار (معا ننمو)، وصولا إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر من العام الحالي.

وقد أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في السعودية.

وأشار إلى أنه وفي آسيا سيقام المونديال بالسعودية في 2034، موضحا «ستشارك خلال هذه النسخ الثلاث 5 قارات و10 دول في تنظيم المباريات بالبطولة، وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقا».

أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة في السعودية:

كأس العالم 2034م.

كأس العالم للأندية.

كأس النخبة الآسيوية.

كأس السوبر الإسباني.

كأس السوبر الإيطالي.

كأس العالم لقفز الحواجز 2024م.

سباق فورمولا 1 العالمي 2024.

بطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024.

بطولة العالم للدراجات الحضرية 2025 - 2026.

دورة الألعاب الآسيوية للصالات 2025.

كأس آسيا للسهام 2025.

كأس التحدي الآسيوي 2026.

كأس أمم آسيا 2027.

بطولة العالم لدراجات الطرق غير المرصوفة 2028.

الألعاب الأولمبية الشتوية 2029.

الألعاب الآسيوية 2034.

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