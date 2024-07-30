الرادار السعودي يستهدف الحارس كوستا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير إعلامية أن الحارس البرتغالي ديوغو كوستا البالغ من العمر 24 عاما، على وشك خوض تجربة جديدة بعيدا عن ناديه الحالي، بورتو، خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته من أندية الدوري السعودي لكرة القدم.

ويعتبر كوستا أحد أبرز حراس المرمى في الدوري البرتغالي، حيث تمكن من حجز مكانه حارسا أساسيا لكل من فريقه بورتو ومنتخب البرتغال.

وفقا للصحفي الإيطالي رودي غاليتي، فإن الحارس البرتغالي كوستا يعد هدفا رئيسا للأندية السعودية التي تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين من الطراز العالمي في الموسم المقبل.

وخاض كوستا خلال الموسم 2023/24، 45 مباراة مع نادي بورتو في جميع المسابقات، فيما تقدر قيمته السوقية -حسب منصة ترانسفير ماركت العالمية- بنحو 45 مليون يورو.