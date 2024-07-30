17 أكاديمية تزود البطولة الإقليمية باللاعبين الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زودت 17 أكاديمية خاصة وناد تجاري، المنتخبات الإقليمية المشاركة في بطولة المنتخبات الإقليمية التي تختتم منافساتها اليوم بمحافظة الطائف بعدد من اللاعبين الموهوبين الذين سطع نجمهم في دوريات البراعم للمناطق تحت 11 و13 عاما.

ونجحت الأكاديميات الخاصة والأندية التجارية من فرض اسمها على ساحة كرة القدم بعد موسم من ولادتها الرسمية في المنافسات الرسمية، بعد أن حصلت على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم وسجلت رسميا في منصة «نافس» التابعة لوزارة الرياضة.

كما نجحت أكاديميات منجم المواهب، الرؤية، الليث الأبيض، ليبرو، مهد، المطوع، الظهران، أطمح، وينرز، G20، الوداد الشرقي، أيزوف، الوداد الشرقي، البشائر، الأوائل، أجيال، إضافة إلى نادي القصيم، في الزج بمواهبها في البطولة الإقليمية التي تهدف إلى استكشاف جيل جديد لكرة القدم السعودية.