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الهلال يبحث عن بديل روكي

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن وضع ملف رحيل فيتور روكي، كأولوية بالنسبة للإدارة، حيث لم يحظ المهاجم البرازيلي صاحب الـ19 عاما، بفرصة اللعب بشكل أساسي مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز، فيما قدم الهلال عرضا لضم اللاعب على سبيل الإعارة، على أن يتضمن العقد خيار الشراء الإلزامي بمجرد انتهاء الإعارة.

وذكر الإعلامي الرياضي وخبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، أن فيتور روكي، ومدربه، رفضا عرض الهلال بعد مفاوضات بين الناديين، من منطلق رغبة المهاجم الإسباني في البقاء داخل أرجاء الفريق الكتالوني، حيث يرغب في إثبات استحقاقه لمكان أساسي في كتيبة المدرب الجديد، الألماني هانزي فليك، خلال الموسم المقبل.

ويرتبط فيتور روكي (19 عاما) بعقد مع برشلونة، حتى يونيو 2031، فيما شارك اللاعب في 16 مباراة فقط مع برشلونة، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين في شباك أوساسونا وألافيس، ضمن 14 لقاء في ، كما لعب مباراتين في كأس ملك إسبانيا، بينما لم يشارك في بطولة .

وأضاف رومانو أن الهلال طلب معلومات عن مهاجمين آخرين تحت 21 عاما، كبدائل محتملة، بما في ذلك، جون دوران، لاعب أستون فيلا، الذي يرغب في الانتقال إلى وست هام يونايتد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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