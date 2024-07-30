الهلال يبحث عن بديل روكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة وضع ملف رحيل فيتور روكي، كأولوية بالنسبة للإدارة، حيث لم يحظ المهاجم البرازيلي صاحب الـ19 عاما، بفرصة اللعب بشكل أساسي مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز، فيما قدم الهلال عرضا لضم اللاعب على سبيل الإعارة، على أن يتضمن العقد خيار الشراء الإلزامي بمجرد انتهاء الإعارة.

وذكر الإعلامي الرياضي وخبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، أن فيتور روكي، ومدربه، رفضا عرض الهلال بعد مفاوضات بين الناديين، من منطلق رغبة المهاجم الإسباني في البقاء داخل أرجاء الفريق الكتالوني، حيث يرغب في إثبات استحقاقه لمكان أساسي في كتيبة المدرب الجديد، الألماني هانزي فليك، خلال الموسم المقبل.

ويرتبط فيتور روكي (19 عاما) بعقد مع برشلونة، حتى يونيو 2031، فيما شارك اللاعب في 16 مباراة فقط مع برشلونة، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين في شباك أوساسونا وألافيس، ضمن 14 لقاء في الدوري الإسباني، كما لعب مباراتين في كأس ملك إسبانيا، بينما لم يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف رومانو أن الهلال طلب معلومات عن مهاجمين آخرين تحت 21 عاما، كبدائل محتملة، بما في ذلك، جون دوران، لاعب أستون فيلا، الذي يرغب في الانتقال إلى وست هام يونايتد.