صفقات نيوم ترعب أندية دوري يلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نادي نيوم، الصاعد حديثا لدوري يلو، أوراق اعتماده كأحد أبرز الأندية المرشحة للصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين بعد سلسلة كبيرة من التعاقدات القوية في الميركاتو الصيفي.

فريق نيوم صعد إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية بفوزه على الجبيل (3-2)، في المباراة النهائية.

ويعتبر نيوم من المشاريع النوعية التي تأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم القطاع الرياضي ما يمنح النادي القوة الشرائية المطلوبة.

المفاجأة الأولى

ميركاتو كبير وفريد من نوعه أصبح فيه نيوم حديث الإعلام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية فنجح بامتياز في ضم (12) صفقة في الصيف الحالي حتى الآن حيث كانت المفاجأة الأولى البرازيلي رومارينهو، النجم الذي صنع التغيير في المواسم الماضية مع فريق الاتحاد، إضافة لزميله المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، بعد مسيرة كبيرة مع العديد من الأندية آخرها الاتحاد، كما ضم أسماء واعدة في الكرة السعودية منها عباس الحسن من الفتح، وأسامة الخلف، وعبدالملك العييري من التعاون والذي كان مطلبا من كبار أندية دوري روشن، ودعم حراسة المرمى بمصطفى ملائكة، وكانت المفاجأة القوية للفريق الذي يقع في منطقة تبوك هو المهاجم السنغالي مباي دياني، الذي سجل في الموسم قبل الماضي 23 هدفا في الدوري التركي قبل أن ينجح في أن يكون هدافا لدوري يلو في الموسم الماضي رفقة القادسية بتسجيل 26 هدفا.

الصفقة الأكبر

وتعاقد نيوم رسميا مع سلمان الفرج، قادما من صفوف الهلال حاملا مسيرة تاريخية على مدار 16 عاما، بعقد لمدة موسمين، حتى صيف 2026، لينضم إلى قائمة الصفقات الكبرى التي أبرمها الفريق من أجل تحقيق حلمه بالصعود إلى دوري روشن، في الموسم المقبل.

كما نجحت إدارة نيوم في التعاقد مع واحد من أهم الأسماء التدريبية في الكرة السعودية في الـ 10 سنوات الماضية البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي لامس ذهب كأس خادم الحرمين الشريفين من قبل عندما نجح بالتتويج رفقة الفيصلي، وقاد التعاون للعودة في الموسم الماضي للبطولات الآسيوية، كما قاد اثنين من كبار الكرة السعودية الهلال والشباب.. ورغم نجاح التونسي عفوان الغربي، في قيادة الفريق للتأهل لدوري يلو إلا أن الإدارة في نيوم أغرت شاموسكا بـ 10 ملايين دولار من أجل بناء فريق بطل قادر على التأهل السريع وقيادة المشروع الكبير نحو دوري روشن.

ما هو نادي نيوم؟

نادي الصقور سابقا.

تأسس عام 1965م.

المالك صندوق الاستثمارات العامة.

يقع في منطقة تبوك.

رئيس النادي معاذ العوهلي.

(12) صفقة في ميركاتو نيوم: