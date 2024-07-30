فاران ينتقل إلى كومو الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إلى كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لكرة القدم بعقد مدته عامان.

وانتقل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما والفائز بكأس العالم 2018 إلى إيطاليا بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث قضى ثلاثة مواسم مع النادي الإنجليزي.

وقال كومو في بيان عبر موقعه الرسمي «يسرنا الإعلان عن التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران بعقد مدته عامين مع خيار التمديد».

وأضاف «يعتبر فاران من أفضل المدافعين في جيله، وفاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات بقميص ريال مدريد».

وتابع «كما ساعد فاران بطل كأس العالم 2018 فريقه مانشستر يونايتد على الفوز بأول لقب في آخر ست سنوات بالفوز بكأس الرابطة في 2023 ثم كأس الاتحاد الإنجليزي في 2024».

من جانبه قال سيسك فابريجاس الذي عين مديرا فنيا لكومو «فاران لاعب مميز والتعاقد معه مؤشر للطموح الذي يملكه هذا النادي».

وأضاف فابريجاس لاعب تشيلسي وأرسنال وبرشلونة السابق «لقد فاز رافائيل بالكثير من الألقاب خلال مسيرته، وخبراته في اثنين من أفضل الدوريات الأوروبية لا يمكن الاستهانة بها».

من جانبه قال فاران «إنه سيبدأ مشواره مع كومو متحليا بالتواضع الشديد».

مضيفا «سألتقي بفابريجاس مجددا، ولكن هذه المرة ليس كمنافس، أنا سعيد للغاية ومعجب بفلسفته في اللعب وشغفه بكرة القدم».

وأتم فاران «لقد تفاهمنا سريعا عند تبادل الحديث، وأتمنى أن نحقق نتائج إيجابية، وبكل تواضع أنا قادم لمساعدة الفريق على التقدم للأمام».