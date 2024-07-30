شكرا لقرائتكم خبر هاميلتون يشعر بحرج بعد لقب بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأنه يعيش مشاعر متباينة بعد تجريد زميله جورج راسيل من لقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 ومنحه إياه.

وقرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، الأحد، تجريد جورج راسل سائق مرسيدس من لقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بعد اكتشاف أن سيارته أقل من الحد الأدنى للوزن المسموح به.

وذكر فيا في بيان بعد السباق أن وزن سيارة راسيل بلغ 796.5 كجم بعد تفريغها من الوقود خلال فحوصات ما بعد السباق، وهو أقل بـ1.5 كجم من الحد الأدنى للوزن الذي تنص عليه اللوائح والبالغ 798 كجم.

وبعد تجريد راسيل من لقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى، الذي كان سيصبح الفوز الثاني له هذا الموسم في بطولة العالم، جرى منح اللقب لزميله لويس هاميلتون الذي حل ثانيا خلال السباق متفوقا على سائق مكلارين أوسكار بياستري الذي تقدم الآن للمركز الثاني، كما تم تصعيد تشارل لوكلير سائق فيراري للمركز الثالث.

وجرى تحويل الأمر إلى مراقبي السباق لدراسته بعناية، بحسب بيان فيا، حيث لم يتمكن فريق مرسيدس من تفسير سبب انخفاض وزن السيارة عن الحد المسموح. وقال هاميلتون عبر حسابه على شبكة تبادل الصور «إنستجرام» أمس «بالطبع أشعر بالسعادة لتحقيق الفوز لكني أشعر بحرج ومن المحبط بالنسبة للفريق عدم الفوز بالمركزين الأول والثاني».

وختم «الكثير من الإيجابيات ، لكن خلال الأيام التي سبقت السباق لم نتوقع أن نكون في المقدمة أو أن نتحلى بالسرعة التي حظينا بها، لذا من الرائع أن نرى مدى التقدم الذي حققناه واننا داخل المنافسة».