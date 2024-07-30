مسئول سيراميكا كليوباترا مهدد بالعقوبة بسبب الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، أن مسئول نادي سيراميكا كليوباترا مهدد بالعقوبة بسبب الاهلي بعد المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين.

وأوضح أن لجنة المسابقات ف الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف تقوم بتوقيع عقوبة على معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، بعد تصرفه أمام الاهلي.

وكان سيراميكا كليوباترا قد التقى نظيره الاهلي في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.

وفاز الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على قناة النهار: “البطاوي سيكون معرض للغرامة بقيمة 100 ألف جنيه حسب اللائحة”.

وتابع: “وتأتي تلك العقوبة بعد تحريضه للاعبين بالانسحاب، وقد يكون معرض للإيقاف حسب تقرير حكم المباراة”.