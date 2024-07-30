صدمة في الهلال السعودي بسبب نيمار قبل انطلاق الموسم الجديد

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة قوية بشأن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

وأكدت تقارير صحفية أن الهلال السعودي ربما يفقد محترف فريقه المهاجم البرازيلي نيمار في أول 5 جولات في الدوري بالموسم الجديد.

نيمار كان قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار تعرض للإصابة فور التعاقد معه في الهلال السعودي إلا أنه عاد مجددًا وشارك مع الفريق في عدد من المباريات ليتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ويغيب على إثرها منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

ويلتقي الهلال بنظيره الأخدود في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، يوم السبت الموافق 24 أغسطس.

ويستعد الزعيم في الوقت الحالي لمواجهة نظيره الاهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس المقبل.