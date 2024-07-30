خبير تحكيمي يوضح الحالات الجدلية في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري “خاص”

أوضح ياسر محمود الخبير الدولي السابق الحالات الجدلية في مباراة الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب والتي جمعتهما بمسابقة الدوري المصري.

وسقط فريق الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، بهدف لهدفين في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال الخبير التحكيمي ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365”: “هدف المقاولون الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 29 سليم لان الكره من مدافع الأبيض”.

وأضاف ياسر محمود الحكم الدولي السابق: “في الدقيقة 56 لا يوجد ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل، لأن الاحتكاك طبيعى”.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الجونة، يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 31 بمسابقة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الدولي، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.