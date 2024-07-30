غيابات الهلال أمام الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عدد من اللاعبين خلال مواجهة الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلتقي الهلال نظيره الاهلي في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الاهلي في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.

وتأكد غياب 4 لاعبين عن صفوف للهلال أمام الاهلي في السوبر السعودي حتى الآن، وهم: “خاليدو كوليبالي، علي البليهي، مالكوم ،نيمار”.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الهلال والاهلي سوف يلتقي المتأهل من لقاء النصر والتعاون في إطار منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثامن عشر من شهر أغسطس المقبل في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.