كولر يتحدث عن صفقات الصيف في الاهلي

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي عن صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة سيراميكا كليوباترا أنه يقوم بتحديد بعض الأسماء من أجل التعاقد معها والنادي يرشح له بعض الأسماء ويقوم بشاهدتهم كي يرى مستواهم وهل يشبهوا طريقة لعبه أم لا.

وتابع: “ملف الصفقات مشترك بين الجهاز الفني وإدارة الاهلي، أما بالنسبة لأمر اللاعبين الشباب فإنه مهم للغاية، عندما جئت كان لدي قائمة بها 40 لاعبًا، من بينهم لاعبين ناشئين، بالإضافة للكبار الذي يريدون المشاركة باستمرار”.

وأضاف كولر: “الاهلي يلعب في مستوى عالي جدًا، إذا قمت بإشراك لاعبين شباب وسط الأجواء الجماهيرية، لن يتحملوا هذا الضغط، وبالتالي سيرتكبون الأخطاء وسنتعرض للضغط كلنا”.

واستكمل مدرب الاهلي: “يجب أن يتم إعداد اللاعبين الشباب جيدًا قبل إشراكهم، ليس كل لاعب لديه موهبة يستطيع اللعب في نادي مثل القلعة الحمراء “.

واسترسل: ” كوكا كان يطالبني باللعب كل يوم في الموسم الماضي، وأنا أطالبه بالصبر وأقول أنا أعدك وأجهزك، وبالفعل عندما تم تجهيزه لعب في أكبر محفل عالمي بكأس العالم للأندية، وبعدها تعرض لاصابتين وابتعد بسببهما”.