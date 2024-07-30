مدرب سيراميكا يحسم موقفه من رحيل قندوسي ويعلق على الهزيمة من الاهلي برباعية

علق أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على هزيمه فريقه من الاهلي أمس الإثنين، وكشف موقفه من رحيل أحمد قندوسي.

وتمكن الاهلي من اكتساح نظيره سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 19 المؤجلة من الدوري المصري

وقال الرمادي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه كريم رمزي على القناة الأولى:”لا يوجد عندي تعليق على ركلة الجزاء “.

وتابع :” ما حدث عقب ضربة الجزاء هو انفعال فقط ولم نتحدث عن الانسحاب ولكن حاولنا احتواء اللاعبين الغاضبين”.

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وواصل:” اتمني استمرار احمد القندوسي الموسم القادم فهو لاعب جيد للغاية ولكن نحن في سيراميكا فريق جماعي وسنقوم بتجهيز البديل حال رحيل القندوسي”.

واختتم:” أنا مستمر مع سيراميكا الموسم القادم خاصة وأنني قمت بتجديد تعاقدي في مارس الماضي”.

وبهذا الفوز انفرد الاهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز 8 برصيد 44 نقطة.