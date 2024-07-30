مرتضى منصور يُعلن وفاة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وفاة شقيقته الصغرى نتيجة حادث مروري.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته بمنصة فيسبوك مساء اليوم الإثنين: "البقاء لله والحمد لله فلقد توفيت شقيقتي الصغرى دعاء نتيجة حادث مروري مروع في شارع أحمد عرابي الذي خلا تمامًا من عسكري مرور بعد توسيع الشارع للسيارات ونسيوا البني آدمين لا مطب ولا إشارة مرور مما عرض العشرات يومياً إلى ووقوع حوادث كارثية لهم".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق: "وبعد صراع مرير تحملت فيه المرحومة دعاء آلام تفوق طاقة البشر ولكن لا يمانها بقضاء الله كانت صابرة راضية بما كتبه الله لها الله يرحمها ويجعل الجنة مثواها بأمره، الفقيدة زوجة الدكتور محمد عادل صادق ووالدة المستشار أحمد عادل رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية".

وأتم منصور تدوينته بقوله: "تخرج جنازة المرحومة دعاء ظهر الغد من المسجد الكبير بقرية بشالوش مسقط رأس العائلة ويتم دفنها في مدافن الأسرة بالقرية ويقام سرادقين للعزاء الأول غدا الثلاثاء في قرية بشالوش ويقام العزاء الثاني في مسجد عمر مكرم بالقاهرة مساء الخميس القادم ادعوا معي واقرأوا الفاتحة علي روح الفقيدة وصبرنا يارب علي فراقها".

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