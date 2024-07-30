اخبار الرياضه

عمر عصر يتأهل لثمن نهائي تنس الطاولة في أولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل المصري عمر عصر لدور ثمن النهائي لتنس الطاولة، عقب الفوز على بطل الإكوادور بأربع أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 11-5

الشوط الثاني: 13-11

الشوط الثالث: 11-3

الشوط الرابع: 11-2

وبدأ عمر عصر المنافسات الفردية بالفوز على بطل مدغشقر بنتيجة 4-1 في دور الـ32، ثم بطل الإكوادور بنتيجة 4-0.

اقرأ أيضًا:

"حامل في الشهر السابع".. ندى حافظ تكشف مفاجأة بشأن مشاركتها في أولمبياد باريس

وسام أبو علي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الممتاز

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراتي الأهلي والزمالك

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا