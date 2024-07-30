عمر عصر يتأهل لثمن نهائي تنس الطاولة في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل المصري عمر عصر لدور ثمن النهائي لتنس الطاولة، عقب الفوز على بطل الإكوادور بأربع أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 11-5

الشوط الثاني: 13-11

الشوط الثالث: 11-3

الشوط الرابع: 11-2

وبدأ عمر عصر المنافسات الفردية بالفوز على بطل مدغشقر بنتيجة 4-1 في دور الـ32، ثم بطل الإكوادور بنتيجة 4-0.

اقرأ أيضًا:

"حامل في الشهر السابع".. ندى حافظ تكشف مفاجأة بشأن مشاركتها في أولمبياد باريس

وسام أبو علي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراتي الأهلي والزمالك