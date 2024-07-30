موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 19 لينفرد بصدارة الدوري.

ويستعد فريق الأهلي بعد ذلك لمواجهة نظيره البنك الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل.

الفوز رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 72 ـ خاض 28 مباراة ـ بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وعلى الجانب الآخر توقف ر صيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 44 في المركز الثامن.

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