موعد المباراة المقبلة لفريق الزمالك بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعثر فريق الزمالك بالخسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيره المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة في المباراة القادمة عند التاسعة من مساء يوم الجمعة 2 أغسطس.

وتوقف رصيد الزمالك بعد الهزيمة عند النقطة 49 في المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الجونة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

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