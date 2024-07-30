جوميز: قدمنا شوط أول من أفضل أشواط الزمالك منذ قدومي.. وراحة اللاعبين أهم من الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، عن الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة 19 من الدوري المصري.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "من وجهة نظري قدمنا شوط أول من أفضل أشواط الزمالك منذ قدومي، لكننا لم نسجل وأهدينا المقاولون هدفا، وكنا نستحق التقدم في الشوط الأول".

وأضاف: "الشوط الثاني الأمور تغيرت ومن أجل أن تكون لاعبا في الزمالك، عليك أن تمتلك جودة كبيرة كلاعب بالإضافة إلى أن يكون عندك قلب كبير، والجودة وحدها غير كافية وهذه مسؤوليتي وعلينا إعادة ترتيب الأمور".

وتابع: "من الممكن أن نفوز أو نخسر لكن علينا في الكرة أن تمنح كل طاقتنا، النتيجة غير عادلة ولكننا خسرنا بسبب غياب الروح في الملعب".

وأوضح: "الجمهور يفهم في الكرة ويعلم جيدا لماذا أقوم بمثل هذه الأمور خلال الفترة الحالية، هم يعلمون إنه يجب علينا منح اللاعبين راحة، وأنا لا أخاف من المسؤولية وأخلد للنوم بعد انتهاء عملي مرتاح".

وأردف: "الجميع يريد المكسب ولكن الأهم أن الفريق يكون جاهز للعب أول مباراة في الموسم الجديد ولا يوجد شك في هذا الحديث".

وأتم المدرب البرتغالي: "كمدرب للزمالك أريد الفوز في جميع المباريات، ولكن الأهم راحة اللاعبين استعدادا للموسم الجديد".

اقرأ أيضًا:

موعد المباراة المقبلة لفريق الزمالك بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

مرتضى منصور يُعلن وفاة شقيقته

وسام أبو علي يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز