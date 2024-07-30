شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبحث عن تحسين مركزه في الدوري أمام الداخلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

في تمام الخامسة والنصف مساءً، يحل فريق طلائع الجيش، ضيفاً على الداخلية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء الذي يقام على ستاد بتروسبورت، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وضمن طلائع الجيش الابتعاد عن صراع البقاء في الدوري، بعدما استقر في المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 36 نقطة، حصدها بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز الطلائع في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 11 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

بينما على الجانب الآخر، تأكد هبوط فريق الداخلية بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني، وذلك بعدما تذيل جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، حصدها بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

وكان فريق الداخلية قد خسر في اللقاء الماضي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل طلائع الجيش سلبياً مع فاركو، ويتطلع أبناء عبد الحميد بسيوني إلى استغلال فرصة هبوط الداخلية والفوز بالثلاث نقاط خلال اللقاء المرتقب لتحسين مركزهم في جدول مسابقة الدوري.