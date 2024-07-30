شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه بلدية المحلة في تحدي الهروب من منطقة الخطر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مع دقات التاسعة مساءً مواجهة مثيرة بين بلدية المحلة صاحب الأرض والنادي الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الفريق المحلاوي بهدف نظيف على الدراويش.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.

بينما على الجانب الآخر، يحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 19 لقاء آخر، وسجل لاعبو المحلة 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 59.

وكان بلدية المحلة قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام سيراميكا برباعية نظيفة، بينما تعادل الإسماعيلي مع الجونة بهدف لمثله، ويحمل لقاء الفريقين صراع من نوع خاص حيث يبحث كل منهما عن حصد الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر في قاع الجدول.