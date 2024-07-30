شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يكتفى بخماسى دفاع الزمالك وعودة أحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على شكل خط الدفاع الفترة المقبلة، حيث قام جوميز بإخطار إدارة النادى برغبته فى الاكتفاء بكل من حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثى ومصطفى الزناري، و أحمد مجدى.

بالإضافة إلى اقتراب عودة محمود حمدى الونش من الإصابة بالصليبى والذى يخوض المرحلة التأهيلية، بجانب الاستقرار على عودة احمد محمود لاعب الفريق المعار إلى الجونة، خلال الانتقالات الصيفية.

فى سياق آخر أغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ملف مباراة المقاولون التى جمعت الفريقين أمس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصرى، والتى أقيمت بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الجونة باستاد القاهرة ، والذى يقام الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.