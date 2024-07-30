شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات في الدوري أمام فاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساءً، يحل فريق بيراميدز، ضيفاً ثقيلاً على نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالإٍسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فاركو وبيراميدز قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 69 نقطة، حصدها بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 52 هدفاً واستقبلت شباكهم 22.

بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، حصدها الفريق البرتقالي بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو فاركو 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

ويبحث فريق بيراميدز خلال مباراة الليلة، عن استعادة مسار الانتصارات في المسابقة المحلية بعد الهزيمة أمام الأهلي في مباراتين متتاليتين ثم التعادل مع الزمالك في اللقاء الأخير بهدف لمثله، وهو ما أدى إلى تراجع السماوي إلى المركز الثاني بجدول المسابقة متخلياً عن المركز الأول للأهلي.

بينما على الجانب الآخر يبحث فريق فاركو عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام بيراميدز، تساعد الفريق البرتقالي على الهروب من صراع البقاء في مسابقة الدوري.