شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين طبيب الأهلى وكولر قبل مواجهة البنك بالدوري.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين ومن سيكون متاح منهم للمشاركة في المباريات المقبلة بدءا من مباراة البنك الأهلي مساء الخميس المقبل ، في ظل غياب أكثر من لاعب من العودة للملاعب ومنهم من لا يزال يحتاج وقتا قبل العودة لقائمة الأهلي في المباريات الرسمية وقد يستمر غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كلا من علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر ، وان كان موقف معلول معروف بصعوبة لحاقه بأية مباريات خلال الموسم الحالي، بينما يواجه السولية ومتولي غموضا عن موقفهما من اللحاق بالمباريات المتبقية وقد يستمر حتى نهاية الموسم، فيما اقترب الثنائي عبد القادر وطاهر من العودة للمشاركة في المباريات وتدعيم قائمة الفريق الأحمر.