شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة أحمد رفعت.. عمر كمال يكشف سر احتفاله بهدفه فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى سر طريقة احتفاله بهدفه فى شباك سيراميكا، خلال مباراة الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، والتى جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان عمر كمال قد نجح فى تسجيل الهدف الرابع والأخير لفريقه فى شباك سيراميكا واحتفل بطريقة خاصة.

وأكد عمر كمال عبد الواحد أن احتفاله بهذه الطريقة جاء مماثلاً لاحتفال زميله الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذى توفى في بداية يوليو الجارى بشكل مفاجئ بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر عمر كمال صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، من احتفال أحمد رفعت بالأهداف وعلق: "كان احتفالاً لن أنساه أبداً وستبقى بداخلى لآخر حياتى.. فى الجنة ونعيمها حبيبى، دائماً فى قلبى".