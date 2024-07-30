شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عرابى يخوض منافسات دور الـ16 للملاكمة فى أولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض عبد الرحمن عرابى بطل الملاكمة دور الـ16 فى أولمبياد باريس، اليوم الثلاثاء، فى تمام الخامسة والنصف مساء أمام بطل أذربيجان.

ويشارك الاتحاد المصرى للملاكمة فى أولمبياد باريس بثلاثة لاعبين هم عمر العوضى فى منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابى فى منافسات 80 كجم، ويمنى عياد فى منافسات 54 كجم.

وحققت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس فى واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد، والتى اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات خلال أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمى لها.

وجاء ملخص التقرير الطبى كالتالى: "أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة فى الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامجا خاصا فى الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهورمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقًا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظًا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقريرًا تفصيليًا من اللجنة الطبية يؤكد عدم توجيه أى مسئولية على اللاعبة والجهاز الفنى والإدارى ومن يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل فى اللجنة".