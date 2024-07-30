كولر : الناس تلعب في دماغ اللاعبين!

الشارقة - اميمة ياسر - برر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدم اعتماده بشكل كبير على ناشئي النادي منذ توليه المسؤولية قبل عامين.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا 1/4 في الدوري مساء الإثنين "من المهم أن يشارك اللاعب الشاب في ناد كبير، ولكن عندما توليت المسؤولية كانت قائمة الفريق تضم 32 لاعبا كبيرا يريدون جميعا المشاركة في المباريات، وكان صعبا أن أقوم بتصعيد لاعبين جدد".

وأضاف "أحاول الدفع بلاعبين شباب في التدريبات، فالأهلي يلعب في مستوى عال ودولية ومباريات صعبة وكبيرة تحتاج خبرات، وإذا أشركت لاعبا شابا في مباريات كبيرة، من الطبيعي أن يرتكب أخطاء تتسبب في أهداف مما يعرض اللاعب نفسه والفريق والمدرب لضغط جماهيري، ومن الممكن أن أحرقه وأخلص عليه".

وواصل "مشاركة اللاعب الشاب لابد أن تستغرق وقتا، لابد من تجميع خبرات ليكون مؤهلا لفريق كبير مثل الأهلي، لأنه ليس كل ناشئ بالنادي مؤهل للفريق الأول، لأن فارق المستوى والإيقاع مختلف تماما، ولا يتحمل إيقاعنا، وهو ما يحتاج شهور".

وكشف مارسيل كولر "(كوكا) على سبيل المثال كان يتحدث معي في الموسم الماضي كل أسبوع، ويطلب المشاركة وأقول له لابد من تجهيزه للفريق الأول وكنت أطالبه بالصبر".

وشدد المدرب السويسري "الصبر مطلوب، ولكن الناس تلعب في دماغ اللاعبين وتقول لهم أنت لاعب كبير وموهوب مما يدفع اللاعب لاستعجال المشاركةفي المباريات، ولكن لابد أن ياخذ اللاعب وقته ليشارك في الوقت المناسب".

واستطرد "وتدريجيا كوكا لعب في كأس العالم للأندية أمام أقوى لاعبي العالم في محفل صعب، وصبر وتطور ولكنه تعرض لإصابتين في الركبة والظهر، ابتعد بسببهما عن المباريات".

وتابع "اللاعب المصري يتصور الأمور بالعكس، فهو يريد المشاركة من أجل الإيقاع بل لابد من التدرب جيدا ليكون جاهزا للعب ويرتقي مستواه".

وحذر كولر "قميص الأهلي ثقيل على لاعب لديه خبرات، لذا لابد من صبر ورغبة وتطور، والطريق صعب أمام أي لاعب شاب لكي يلعب في الأهلي، لابد أن يبذل مجهودا مضاعفا".

وختم مارسيل كولر "إنه موضوع مهم، لأنه ليس كافيا أن يكون اللاعب موهوبا بل موهوب سوبر، وليس كل ناشئو الأهلي جاهزين وقادرين على تمثيل الفريق الأول، ولكن أحاول تجهيزهم ومن سيتطور سيجد فرصته في اللعب".