بعد أول ميدالية مصرية.. مكافأة فورية لمحمد السيد في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية صرف مكافأة فورية لمحمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة بعد حصده ميدالية برونزية تاريخية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحقق السيد صاحب الـ 21 عاما والمصنف العاشر عالميا الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهنغاري تيبور أندراسي بنتيجة 8-7 في مباراة تحديد المركز الثالث، واقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

وتأتي تلك المكافأة المالية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما احتفل كافة أعضاء البعثة المصرية مع اللاعب محمد السيد في القرية الأولمبية بالبرونزية التاريخية في سيف المبارزة.

وقال ياسر إدريس عبر تصريحات تليفزيونية: "قررنا صرف مكافأة للبطل المصري محمد السيد من أجل تقديم الدعم والتحفيز له قبل خوض منافسات الفرق بالإضافة إلى الإنجاز الكبير الذي حققه".