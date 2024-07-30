الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

كشف الإعلامي أمير هشام عن أولى صفقات الزمالك الصيفية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الأبيض في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “مسئولو الزمالك نجحوا في إنهاء إجراءات ضم يسري وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في الميركاتو الصيفي الجاري”.

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واختتم: “يسري وحيد هو أول صفقات الزمالك الصيفية، وتم إنهاء كل شيء يخص الصفقة واللاعب سينتقل للزمالك بنهاية الموسم الجاري”.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة أمس من فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها الأبيض من 29 مباراة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها من 28 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 69 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة.